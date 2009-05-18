Пресс-конференция по результатам проекта «Рейтинг вузов «Компас-2009»

21 мая в 13.00 в пресс-центре «УНИАН» (Киев, ул. Крещатик, 4) состоится пресс-конференция, в рамках которой будут представлены результаты проекта «Рейтинг вузов «Компас-2009», инициированного Компанией «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ) при поддержке Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины».

В пресс-конференции примут участие представители Компании СКМ, Фонда Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины», Киевского международного института социологии (КМИС), представители медиа-пратнера - журнала «Корреспондент», информационного партнера - газеты «Сегодня», и другие партнеры проекта.

"Рейтинг вузов «Компас-2009" - уникальный проект, отражающий оценку качества образования потенциальными работодателями и выпускниками. Цель проекта – помочь абитуриентам выбрать вуз, основываясь на реальных показателях качества образования. Участниками проекта «Рейтинг вузов «Компас – 2009» стали 234 украинских вуза 3-4 уровня аккредитации, которые осуществляют подготовку бакалавров, специалистов и магистров по 5 направлениям, наиболее востребованным реальным сектором экономики.

Для участия в пресс-конференции необходима предварительная аккредитация, которая будет проходить 18 – 20 мая в Департаменте корпоративных коммуникаций Компании СКМ и в редакции журнала "Корреспондент".

Аккредитация по тел.: 8 (050) 328-16-84 – контактное лицо - Ирина СОБОЛЬ (СКМ); 8 (067) 464-65-70 – контактное лицо - Олеся ЕДИНАК («Корреспондент»).

Электронные адреса для аккредитации: isobol@scm.com.ua; yedynak@kpmedia.ua

Дополнительная информация по тел.: (050) 328-16-84