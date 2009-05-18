Литвин хочет уверенности, что в ВР наберется хотя бы 226 голосов

Верховная Рада Украины планирует завтра определиться с вопросом относительно проведения с 25 по 29 мая еще одной пленарной недели.

Как передает корреспондент УНИАН, во время Согласительного совета председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заметил, что во вторник, во время перерыва, состоится заседание руководителей фракций, где будет обсуждаться этот вопрос.

В то же время В.ЛИТВИН обратился к руководителям фракций с просьбой, чтобы они обсудили на заседаниях своих фракций возможность поработать в пленарном режиме третью неделю подряд.

«Надо, чтобы мы были уверены, что есть хотя бы 226 голосов, и чтобы мы показали людям свою готовность работать», - сказал В.ЛИТВИН.