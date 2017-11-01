Российско-венгерская пощечина ЕС и НАТО. Как долго союзники будут молчать

Блокированием заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел, которое могло состояться в декабре нынешнего года, Венгрия зашла далеко. Поведение Будапешта стало вызывающим, это была откровенная пощечина союзникам хотя бы потому, что альянс просто поставили перед фактом.

Накануне соответствующего заявления министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто мне довелось побывать в штаб-квартире НАТО. На вопрос о том, что в альянсе известно о блокировании, было честно сказано – «ничего». А на следующий день громко прозвучало заявление венгров. При этом НАТО старательно пытается сохранить лицо, убеждая в том, что такое заседание не планировалось. Это правда. По факту, альянс прав. Но при этом он лукавит. Согласование повестки дня еще продолжается. Нет и не может быть состоянием на сегодня утвержденной повестки дня, в которой было бы прописано – а вот тут, в декабре, у нас заседание с Украиной. Будапешт занял позицию, в соответствии с которой никаких заседаний у НАТО с Киевом, кроме как на уровне послов, не будет. Не будет и саммита в июле. Это руководство страны должно понять.

Так или иначе, но Будапешт, будучи членом НАТО и ЕС, воспользовался правом сильного по отношению к Украине. Нельзя исключать, что Венгрия также пойдет на блокирование всех программ, которые есть в рамках двустороннего сотрудничества. Мы говорим, ни много, ни мало, но о всем Комплексном пакете помощи, одобренном на саммите в Варшаве. Выгодно ли это альянсу?

Так или иначе, но Будапешт, будучи членом НАТО и ЕС, воспользовался правом сильного по отношению к Украине

Кроме НАТО, не будем забывать о позиции Будапешта в ЕС, который уже громко заявил о намерении, если не отменить, то пересмотреть Соглашение об ассоциации. В преддверии заседания Совета Ассоциации, которое должно пройти 6 декабря в Брюсселе, Венгрия уже настаивает на обсуждении вопроса о «нарушении Украиной» Соглашения об ассоциации из-за закона об образовании.

Аргумент у венгров, о котором они говорят вслух, один: Украина – враг, лишает венгерское меньшинство права говорить на родном языке. Вы думаете, что после всех объяснений со стороны Киева одним мифом стало меньше? Нет. Заняв позицию блокирования всех европейских и евроатлантических устремлений Украины, Венгрия последовательно ее реализует. Выгодно это ЕС?

Поставим вопрос по-другому. Выгодна ли ЕС и НАТО ослабленная, способная рухнуть Украина? Очевидно, что это выгодно Путину. А кто его друг в ЕС? Президент Венгрии Виктор Орбан.

Аргумент у венгров, о котором они говорят вслух, один: Украина – враг, лишает венгерское меньшинство права говорить на родном языке

Давайте оперировать фактами.

Путин в нынешнем году дважды посетил Венгрию - 2 февраля и 28 августа, причем в ходе второго визита ему должны были присвоить звание почетного доктора университета Дебрецена. Ученые и студенты университета выступили против этого и написали письмо, в котором открестились от такого решения ученого совета и призвали его отменить. Петицию такого же характера подписали и молодежные организации. По неизвестным причинам торжественное событие не состоялось, появилась информация о том, что это произойдет в ходе следующего визита, который может состояться в начале следующего года. В СМИ также прошла волна публикаций о том, что второй визит Путина за один год - это неправильно. И тут появляется украинский закон об образовании. Тема Путина, информация о частых визитах представителей РФ разного уровня и ранга, равно как и влияние России на внешнюю политику Венгрии, уходят в тень, уступая место «плохой Украине». Ничего не напоминает? Чем в РФ отвлекают внимание от внутренних дел? Украиной. Чем в Венгрии отвлекли внимание от засилья путинщины? Украиной.

Влияет ли фактор Кремля на внешнюю политику Будапешта по отношению к Украине? Без сомнений.

Вернемся к недавнему заявлению о блокировании Комиссии Украина–НАТО. Дата его появления – 27 октября. Накануне же происходит следующее. С рабочим визитом в Будапешт прибывает первый заместитель министра иностранных дел РФ Титов. По результатам этого визита российский МИД распространил сообщение, в котором было сказано, что «выражена серьезная озабоченность проводимой Киевом политикой тотальной «украинизации», ее пагубным воздействием на положение национальных меньшинств в этой стране. Констатирована обоюдная приверженность России и Венгрии усилиям по защите христианских ценностей и цивилизационных устоев в Европе, являющихся залогом нормального развития общества и благополучия будущих поколений. Рассмотрены вопросы взаимоотношений по линии Россия-ЕС и Россия-НАТО».

Влияет ли фактор Кремля на внешнюю политику Будапешта по отношению к Украине? Без сомнений

Чуть раньше, 19 октября, в Киев с визитом приезжает министр человеческих ресурсов Золтан Балог, и появляется возможность «разрулить» ситуацию. На пресс-конференции с министрами иностранных дел Климкиным и образования Гриневич Балог высказался за «конструктивный с Украиной диалог», а совместная позиция в отношении закона должна быть согласована до конца переходного периода его имплементации. С этой же позицией Балог вышел на пресс-конференцию по итогам встречи. Но уже на следующий день появляется заявление его ведомства, в котором озвучено кардинально противоположное тому, что сказал Балог – Будапешт считает исполнение закона приостановленным. И все вернулось на круги своя. Единственный вариант продолжения диалога - это либо отмена статьи седьмой, либо отмена закона в целом.

Венгрия не заинтересована в урегулировании ситуации с Украиной, но заинтересована в улучшении отношений с РФ, что наглядно демонстрирует зеркальность позиций Будапешта и Москвы

В унисон прозвучали Москва и Будапешт и в заявлении от 17 октября спикера Совета федерации РФ Валентины Матвиенко и председателя Госсобрания Венгрии Ласло Кевера, где они высказали готовность не допустить, чтобы украинский закон об образовании вступил в силу.

Есть и другие факты, но, чтобы не перегружать текст, напишу так. Итого: Венгрия не заинтересована в урегулировании ситуации с Украиной, но заинтересована в улучшении отношений с РФ, что наглядно демонстрирует зеркальность позиций Будапешта и Москвы.

Посему вопрос: как далеко венгры готовы и хотят зайти? Где та красная линия, за которую они не перешагнут? Положит ли конец этой ситуации вывод Венецианской комиссии? Как один из двух вариантов – нет. Будапешт пройдет мимо этого решения, насвистывая веселую песенку.

И тут будущее отношений Украины с НАТО и с ЕС, а, возможно, и будущее самой Украины, будет зависеть от стран-членов ЕС и НАТО. Именно сейчас им нужно поставить вопрос: как долго вы намерены делать вид, что ничего не происходит? Да, вы уже пытались оказать влияние на Орбана в вопросе распределения квот беженцев, и у вас ничего не получилось. Но тут ситуация несколько сложнее. Речь идет об использовании страны-члена ЕС в качестве оружия Путина против Украины. И вы с этим готовы смириться? Может быть, пришло время поставить вопрос, а нужен ли клубу ЕС и НАТО такой член, как Венгрия?

С другой стороны, вопрос и к нас самим: как долго мы будем сами себе создавать препятствия, а потом героически их преодолевать?

Ирина Сомер