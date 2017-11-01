Нет никаких оснований для ослабления санкций против России – сопрезидент ПА Евронест

Нет никаких оснований для ослабления санкций против России. Об этом сказала сопрезидент Парламентской ассамблеи ЕВРОНЕСТ Ребекка Хармс на пресс-конференции.

«Стало понятно для членов Европарламента, что нет возможности, нет шансов ослаблять санкции против России из-за аннексии Крыма. Невозможно ослаблять наши обязательства и думать о других стратегиях в Крыму», - подчеркнула она.

Читайте также"Надо остановить Путина": Парубий призвал Евронест усилить санкции против России

По ее словам, возвращение на свободу двух лидеров крымских татар напомнили всем о том, что еще много крымских татар и других украинцев находятся в заключении.

Она подчеркнула, что в резолюции ПА ЕВРОНЕСТ отмечается, что нет военного решения тех конфликтов, которые имеются на востоке Украины и в Крыму, а возможен только дипломатический путь их решения.

Ранее стало известно, что власти США запретили гражданам участвовать в энергетических проектах РФ.