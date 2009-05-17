Нашу Украину ждет чистка рядов?

"Народный Союз “Наша Украина" намерен рассмотреть на съезде вопрос о возможности исключения из своих рядов некоторых членов партии.

Об этом в субботу сказал журналистам Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Отвечая на вопрос журналистов, поднимался ли на заседании совета партии НСНУ вопрос определенных санкций в отношении членов партии, которые не разделяют позицию ее лидера, и были ли эти представители партии приглашены на заседание, В.ЮЩЕНКО сказал, что были приглашены все члены совета партии. В.ЮЩЕНКО уточнил, что из 155 членов совета на заседании присутствовали 117.

Президент и лидер «Нашей Украины» также отметил, что касается решения вопроса некоторых членов партии, то это «упирается», во-первых, в законы и в устав партии. В.ЮЩЕНКО уточнил, что эти вопросы являются компетенцией съезда партии.

Со своей стороны новоизбранная председатель совета партии Вера УЛЬЯНЧЕНКО добавила, что часть из тех членов совета, кто не был на заседании находятся либо в отпуске, либо на больничном.

Отвечая на вопрос, каким образом планируется решать проблемы, которые возникли с киевской организацией партии НСНУ, представители которой не разделяют позицию лидера партии, В.УЛЬЯНЧЕНКО ответила, что это проблема в основном руководства этой ячейки, которую возглавляет депутат Николай МАРТЫНЕНКО, а не всей киевской организации партии.