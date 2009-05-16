Ющенко стоит на своем, несмотря на решение КС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остается сторонником досрочных парламентских и президентских выборов несмотря на решение Конституционного Суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил журналистам сегодня на брифинге.

«Что касается досрочных выборов я на этой идее остаюсь», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он отметил, что парламент остается фактором политической нестабильности. По словам Президента, на сегодняшний день главной проблемой является то, что мы имеем несовершенную организацию власти. В частности, несовершенную избирательную систему, которая не позволяет в полной мере защищать интересы избирателей. Президент подчеркнул, что досрочные парламентские выборы в любом случае должны проходить на основе новой избирательной системы.

Он добавил, что парламент должен принять необходимые законы для проведения как досрочных парламентских, так и досрочных президентских выборов, и на этом «поставить точку».

Президент также отметил, что последние решения Конституционного Суда не были неожиданными, вместе с тем Президент отметил, что он не понимает для чего Блоку Юлии Тимошенко и Партии регионов было провоцировать нестабильность в государстве, «зачем было торпедировать императивные нормы Конституции Украины».

В.ЮЩЕНКО заявил, что как глава государства он такие методы не воспринимает. По словам В.ЮЩЕНКО, те политические, партийные лидеры, которые хотят стать лидерами государства, должны в своих действиях свято соответствовать нормам Конституции.