Балога подал в отставку

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА сообщил, что подал заявление об отставке.

Об этом он сегодня сказал в интервью Украинской правде.

«Еще месяц назад, задолго до начала своего отпуска я написал президенту Виктору ЮЩЕНКО заявление об отставке», - отметил В.БАЛОГА.

Он не стал конкретизировать причины такого шага.

«В своем заявлении я аргументировал свое решение», - подчеркнул В.БАЛОГА.

По его словам, «теперь решение за Президентом».