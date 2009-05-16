Балога подал в отставку
18:58, 16 мая 2009Политика
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“В заявлении я аргументировал свое решение”
Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА сообщил, что подал заявление об отставке.
Об этом он сегодня сказал в интервью Украинской правде.
«Еще месяц назад, задолго до начала своего отпуска я написал президенту Виктору ЮЩЕНКО заявление об отставке», - отметил В.БАЛОГА.
Он не стал конкретизировать причины такого шага.
«В своем заявлении я аргументировал свое решение», - подчеркнул В.БАЛОГА.
По его словам, «теперь решение за Президентом».
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