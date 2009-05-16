Ульянченко: сегодня Президент окончательно определился...

Новоизбранный председатель совета партии «Народный Союз «Наша Украина» Вера УЛЬЯНЧЕНКО считает, что сегодня Президент окончательно определился с тем, что «Наша Украина» является пропрезидентской партией.

Об этом она сказала журналистам по завершении заседания совета партии НС-НУ.

В.УЛЬЯНЧЕНКО сказала, что «Наша Украина» готова к диалогу со всеми, кто хочет приобщиться к активной работе партии. Также она отметила, что НСНУ планирует сотрудничать с другими политическими силами, которые разделяют похожие взгляды.

Отвечая на вопрос предусматривается ли такое сотрудничество с партией «Единый Центр» В.УЛЬЯНЧЕНКО повторила тезис о намерении сотрудничать с другими политическими силами. При этом она заявила, что сегодня была постановлена точка в том, какая политическая сила считается пропрезидентской. По словам В.УЛЬЯНЧЕНКО, ею является именно «Народный Союз «Наша Украина».