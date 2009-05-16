Наша Украина требует отставки Луценко

Совет политической партии "Народный Союз “Наша Украина" требует отставки Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел Украины.

Об этом говорится в размещенном на центральном информационном сервере “Нашей Украины” заявлении политического совета НСНУ по поводу инцидента с участием министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО.

Как отмечается в заявлении, “4 мая 2009 года в аэропорту Франкфурта-на-Майне в Федеративной Республике Германия имел место скандальный инцидент с участием министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО и представителей немецкой полиции”. “Поведение министра МВД Юрия ЛУЦЕНКО вызвало крайне негативный резонанс как в Украине, так и в Европе”, - подчеркивают авторы документа и отмечают, что “действия украинского министра нанесли большой вред международному имиджу Украины и дискредитировали украинскую власть”.

“”Наша Украина” искренне надеется, что поведение одного министра не повлияет на украинско-немецкие отношения и в то же время обращается ко всем высокопоставленным должностным лицам с призывом контролировать собственные поступки и действия, заботясь как о международном лице Украины, так и об уважении граждан собственного государства”, - говорится в заявлении политсовета НСНУ.

Также отмечается, что “политический совет “Народного Союза “Наша Украина” считает, что такой поступок является несовместимым с государственной службой и содержит достаточно оснований для отставки чиновника любого ранга”. Поэтому авторы документа призывают Ю.ЛУЦЕНКО “проявить честность и политическое мужество и написать заявление об отставке, не ограничиваясь устными намерениями”.

“Политический совет Народного Союза «Наша Украина» обязывает народных депутатов Украины – представителей «Нашей Украины» в Верховной Раде Украины поддержать заявление министра об отставке”, - также говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 5 мая зарубежные СМИ сообщили, что Ю.ЛУЦЕНКО 4 мая провел полдня в полицейском участке аэропорта Франкфурта-на-Майне. По данным СМИ, министра в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали после ссоры с полицейскими.

12 мая Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что подает в отставку с должности министра внутренних дел.

15 мая Верховная Рада Украины приняла постановление, которым предусматривается обратиться к правительству для решения вопроса об отстранении министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования событий 4 мая в аэропорту Франкфурта-на-Майне.