Осмаев: Амина будет похоронена там, где она хотела

Раненный при убийстве Амины Окуевой Адам Осмаев рассказал, как в присутствии нескольких человек прошло прощание с его супругой. В целях безопасности место церемонии держалось в тайне, говорится в сообщении Осмаева, опубликованном на Facebook Юрием Бутусовым.

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"К сожалению, чтобы проститься с Аминой мы не смогли пригласить даже близких друзей в мечеть,по соображениям безопасности. Очень большие риски. Поймите нас, пожалуйста, это не невнимание, мне самому хотелось бы, чтобы Амина была среди всех друзей, всех, кто ее знал. Но война продолжается, мы понимаем, что враг рядом, и российские спецслужбы могут использовать трагедию, чтобы совершить новый теракт. Нельзя подвергать опасности людей. Поэтому в мечети было несколько человек. Совершили как принято у мусульман джаназа-намаз - это по православному обряду заупокойная молитва. Будем молиться за Амину и завтра утром. Амина будет похоронена там, где она хотела. У нас есть поддержка наших друзей, спасибо Антону Геращенко, который взял на себя организационные вопросы. Я буду продолжать борьбу, ради которой Амина отдала жизнь".

Как сообщал УНИАН, вечером 30 октября автомобиль добровольцев АТО Окуевой и ее мужа, бывшего командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева обстреляли на железнодорожном переезде возле Глевахи (Киевская область). Женщина погибла. Мужчина получил ранение.

Как сообщалось ранее, муж и мать Окуевой забрали ее тело из Васильковской райбольницы. Сопровождали и охраняли семью спецназовцы полиции с автоматами.