Мать расстрелянной под Киевом Окуевой приехала попрощаться с дочерью (видео)

Муж и мама Амины Окуевой забрали ее тело из Васильковской райбольницы. Сопровождали и охраняли семью спецназовцы полиции с автоматами, передает ТСН.

Когда и где похоронят Амину, родные держат в тайне: публичных похорон они не хотят.

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"К сожалению, у нас сейчас не обошлось без потери настоящего, искреннего патриота, который любил Украину, самоотверженного и честного. Редкий человек. Хоть у нас не принято хвалить жену, но что есть, то есть", - рассказал муж погибшей Адам Осмаев.

Мать добровольца говорит, что дочь всегда была готова пожертвовать жизнью.

"Она знала, что положит жизнь. Она всегда знала, что погибнет. Есть люди, которые остаются легендами именно потому, что понимают свое назначение. Потому, что верить – значит жертвовать", - говорит мать Ирина Никифорова.

Как сообщал УНИАН, 30 октября автомобиль добровольцев АТО Окуевой и Осмаева обстреляли на железнодорожном переезде возле Глевахи (Киевская область), в результате чего Окуева погибла. Осмаев ранен.

Позже Осмаев рассказал, что перед обстрелом он с женой возвращались в Киев из другого региона, за рулем автомобиля находился он. По словам Осмаева, на железнодорожном переезде их машину начали обстреливать. "Все разлеталось вокруг меня, панель вся", – вспоминает он.

Полиция расценила убийство Окуевой как заказное.