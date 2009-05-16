Ющенко хочет увидеть ренессанс Нашей Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о необходимости усиления организационной эффективности партии «Народный Союз «Наша Украина».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом он сказал в своем выступлении на заседании совета политической партии «Народный Союз «Наша Украина». Он отметил, что основная задача заседания – усилить организационную эффективность партии и избрать тех людей, которые могут обеспечить эту задачу. «Ключевая задача нашего сегодняшнего заседания - ренессанс партии, восстановление ее в организационном смысле, возвращение ей энергии», – сказал глава государства.

Президент призвал посмотреть как на эпизод на те просчеты, которые были связаны с определенными лицами – членами партии, их политическим поведением, консолидироваться и работать дальше.

В.ЮЩЕНКО констатировал, что НСНУ имеет твердую идеологическую основу, что выделяет ее среди других политических сил в Украине. «Я не вижу в Украине другой политической силы, которая в рамках сегодняшней политической ситуации может повести за собой людей дорогой, которая определяла бы украинское будущее», – подчеркнул Президент.

В.ЮЩЕНКО предложил во время заседания сосредоточиться на решении организационных вопросов, чтобы возродить функциональные принципы работы партии, а через две недели провести повторное заседание, во время которого обсудить политическую ситуацию, экономическую политику и идеологические вопросы.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве проходит заседание совета партии “Народный Союз “Наша Украина”, на котором присутствует лидер НСНУ, Президент Украины В.ЮЩЕНКО.

На заседании председателем совета партии Народный Союз “Наша Украина” избрана Вера УЛЬЯНЧЕНКО. Первым заместителем председателя совета политической партии НСНУ избран Владимир МОЙСИК, заместителями Зиновий ШКУТЯК и Ярослав ЮЩЕНКО.

На заседании был избран в.и.о. председателя Центрального исполнительного комитета партии Роман БЕССМЕРТНЫЙ.