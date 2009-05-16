Наша Украина назначила дату съезда

VII съезд партии Народный Союз «Наша Украина» пройдет 27 июня. Как сообщает центральный информационный сервер “Нашей Украины”, такое решение принято на заседании политсовета партии сегодня.

Также политсовет «Нашей Украины» утвердил норму представительства на съезде для региональных организаций в количестве 45 человек.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве проходит заседание совета партии Народный Союз “Наша Украина”, на котором присутствует лидер НСНУ, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

На заседании председателем совета партии Народный Союз “Наша Украина” избрана Вера УЛЬЯНЧЕНКО. Первым заместителем председателя совета политической партии НСНУ избран Владимир МОЙСИК, заместителями Зиновий ШКУТЯК и Ярослав ЮЩЕНКО.