Луценко признал, что вспомнил немцам Гитлерюгенд
Министр собирается в Германию на фуршет
Министр внутренних дел Юрий Луценко подтвердил, что во время конфликта в аэропорту Франкфурта упоминал о нацистском прошлом этого государства.
Как признался сам Луценко в эфире "Шустер Live", он не сдержался в ответ на реплику немецкой стороны, что он "не имеет здесь (в аэропорту) прав".
"Я сказал, что мои права начались здесь после 1945 года, а Гитлерюгенд давно закрыт. Это – правда", - сказал Луценко.
Как известно, в Германии упоминание о нацистском прошлом этого государства является глубочайшим оскорблением.
Ранее немецкий журнал "Focus" писал, что Луценко в потасовке с немецкими полицейскими использовал обидные и расистские выражения вроде "нацистские свиньи".
Во время телеэфира Луценко также сказал, что не держит зла на Германию и собирается посетить прием в посольстве ФРГ в Киеве на следующей неделе.
"Я получил приглашение на фуршет по случаю 60-летия принятия Конституции Германии. И я пойду туда, потому что мы – цивилизованная страна, а инцидент произошел между отдельными лицами", - сказал Луценко.