Ульянченко избрана председателем совета партии НСНУ
11:58, 16 мая 2009Политика
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Решение было только что принято
Председатель Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО избрана председателем совета партии Народный Союз “Наша Украина”.
Как сообщил журналистам источник в партии, такое решение было только что принято на заседании совета.
Ее заместителем избран народный депутат Владимир МОЙСИК.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве проходит заседание совета партии «Народный Союз “Наша Украина”», на котором присутствует лидер НСНУ, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО. Планируется, что на этом заседании будет избран руководитель совета партии, а также некоторое другое руководство партии.
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