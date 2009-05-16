Ульянченко избрана председателем совета партии НСНУ

Председатель Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО избрана председателем совета партии Народный Союз “Наша Украина”.

Как сообщил журналистам источник в партии, такое решение было только что принято на заседании совета.

Ее заместителем избран народный депутат Владимир МОЙСИК.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве проходит заседание совета партии «Народный Союз “Наша Украина”», на котором присутствует лидер НСНУ, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО. Планируется, что на этом заседании будет избран руководитель совета партии, а также некоторое другое руководство партии.