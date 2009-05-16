Тимошенко поздравила украинцев с Днем Европы

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила соотечественников с Днем Европы.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата КМУ.

«Уже семь лет подряд Украина отмечает этот праздник вместе с другими европейскими странами. Ведь мы едины с Европой не только по географическому признаку, но и по духу, истории, общим ценностям и целям», – отмечается в приветствии.

Ю.ТИМОШЕНКО с приятностью отмечает, что “празднование Дня Европы уже стало традицией во всех регионах страны – как на западе, так и на востоке. Украинский народ един в том, что он является неотъемлемой частью европейской цивилизации”.

Премьер подчеркнула: “сегодня правительство последовательно реализует курс европейской интеграции нашего государства. Мы успешно проводим с Евросоюзом переговоры о создании углубленной зоны свободной торговли, постепенно устраняем визовые барьеры для украинцев, активно входим в Европейское энергетическое содружество и авиационное пространство, формируем практические инструменты политической ассоциации и экономической интеграции”.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила убеждение, что утверждение европейских стандартов во всех сферах жизни общества станет качественно новым этапом развития экономики, государства и нации, нашим общим успехом в обеспечении благосостояния и процветания украинского народа.