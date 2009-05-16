Ющенко придет на политсовет Нашей Украины

16 мая в 11.00 в помещении «Киевпроекта» состоится заседание политсовета партии «Народный Союз Наша Украина».

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу НСНУ, среди вопросов, которые планируется вынести на повестку дня, - избрание председателя совета партии, назначение председателя центрисполкома, внесение изменений в состав президиума, а также вопрос о порядке внесения и рассмотрения предложений, касающихся изменений в устав, о дате созыва VII съезда «Нашей Украины».

На политсовете планируется также принять ряд заявлений, которые касаются актуальных политических и социально-экономических вопросов.

Ожидается, что участие в заседании совета примет Президент Украины, председатель партии «Наша Украина» Виктор ЮЩЕНКО.