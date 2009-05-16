Литвин: в Европу не берут - пора идти в СНГ

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН выступает за усиление сотрудничества между странами в рамках СНГ.

Об этом он заявил в интервью парламентскому телеканалу “Рада”.

“Сегодня СНГ должно получить второе дыхание”, – сказал спикер.

При этом он отметил, что Украину сегодня в Европе не ждут, а в условиях кризиса стране нужно находить рынки сбыта для своей продукции.

“Нужно повернуться сегодня лицом к СНГ... Мы много говорим о зоне свободной торговли в рамках ЕС – а нам ничего не дают. Мы говорим о безвизовом режиме, но получаем упрощенную процедуру, которая намного сложнее”, – заявил В.ЛИТВИН.

“Так что, мы должны сидеть перед закрытой дверью? Умирать от голода, когда нужно развернуться, перейти через дорогу и получить все то, что необходимо для жизни?” – задал риторический вопрос спикер.

По его словам в отношениях Украины с государствами СНГ “пока политика идет впереди”. “Но политикой голой, лозунгами и призывами накормить людей невозможно”, – сказал председатель ВР.