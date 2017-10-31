Выборы в ОТГ: на Черниговщине победил сельский голова, накануне задержанный на взятке

В Черниговской области на выборах в Новобасанской ОТГ, состоявшихся 29 октября, победил действующий сельский голова Владимир Левченко, которого за несколько дней до выборов задержали за взятку.

Как сообщила во время пресс-конференции в Чернигове координатор гражданской сети ОПОРА Наталья Высиканец, Левченко избран Новобасанским сельским головой объединенной территориальной громады. За него проголосовали 1114 избирателей из 2178 проголосовавших (51%). Новобасанская община объединила четыре сельсовета, всего - шесть населенных пунктов.

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Отмечается, что это очередной случай в области, когда руководителем общины становится человек, которого подозревают в получении взятки. В апреле в Менской ОТГ победил Геннадий Примаков, рассмотрение судебного дела которого продолжается до сих пор.

Как сообщал УНИАН, 24 октября следователями Главного управления Национальной полиции в области совместно с работниками Управления защиты экономики в области был задержан Новобасанский сельский голова за получение неправомерной выгоды.

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В ходе досудебного расследования установлено, что руководитель органа местного самоуправления получил от директора сельскохозяйственного предприятия 60 тыс. грн неправомерной выгоды за содействие в принятии решения о продаже помещения и выделения земельного участка для осуществления предпринимательской деятельности.

25 октября сельский голова уведомлен о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Продолжается следствие.