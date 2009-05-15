Тимошенко сдала Луценко на милость Верховной Рады

Правительство отстранит Юрия ЛУЦЕНКО от руководства Министерством внутренних дел на время проведения расследования инцидента в аеропорту Франкфурта-на-Майне.

Как передает корреспондент УНИАН, об это заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Правительство является законопослушной структурой власти, поэтому если Верховная Рада приняла решение, что до момента окончательного расследования будет исполнять обязанности министра первый заместитель министра внутренних дел, значит, будет выполнять первый заместитель министра внутренних дел», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер не ответила на вопрос, была ли у нее возможность ознакомиться с видеоматериалами инцидента с участием Ю.ЛУЦЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО также не стала прогнозировать возможность окончательной смены руководства МВД. «Дальше, после того как расследование завершится, я думаю, парламент примет решения, те которые считает необходимыми», - добавила глава правительства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 мая, Верховная Рада Украины приняла постановление, которым предусматривается обратиться к правительству для решения вопроса об отстранении министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования инцидента, произошедшего 4 мая в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

За это постановление проголосовали 423 из 438 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Кроме того, в постановлении предусмотрено, что Кабинет министров в недельный срок должен провести служебное расследование обстоятельств, связанных с инцидентом.