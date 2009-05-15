Тимошенко: постоянно пытаюсь стать нормальной женщиной

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО просит не связывать с политическими событиями перемены в ее прическе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Это означает, что любая нормальная женщина должна иногда менять прически. Думаю, что иногда я буду это делать. И я прошу это не связывать ни с какими политическими событиями, с погодой, с настроением – ни с чем. Просто нормальная женщина обязана иногда менять прическу. Я тоже пытаюсь постоянно стать нормальной женщиной, но работа мешает», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, на заседании Кабинета министров 6 мая Ю.ТИМОШЕНКО появилась с гладкой прической, без косы.