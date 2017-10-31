Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал защищать «соотечественников» в Украине и Балтии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал, выступая на конференции проживающих за рубежом российских соотечественников «Столетие Русской революции: единение ради будущего».

Он отметил, что акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк» за границей собирают десятки тысяч российский соотечественников и такое «единение не всем по душе».

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«Предпринимаются попытки очернить деятельность соотечественников, внести раскол в их ряды, оторвать от России. А в ряде государств, в частности в Украине, странах Балтии не прекращается их прямая дискриминация», - сказал Лавров.

По его словам, МИД РФ, российские посольства и консульства последовательно защищают права соотечественников.

«На нашу помощь и поддержку можете всегда рассчитывать. У нас на особом контроле сохранение позиций русского языка, в том числе в системе образования в соответствующих странах», - сказал Лавров.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Лавров объявил любителей «георгиевской» ленты в Украине российскими соотечественниками.

«Мы полностью солидарны с нашими соотечественниками за рубежом, будем всячески отстаивать их права, особенно в ситуациях, когда простое ношение «георгиевской» ленточки 22 июня в некоторых странах объявлено уголовным преступлением», - сказал Лавров.

29 августа 2016 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова защищать российский соотечественников за границей «от притеснений со стороны местных властей», как в Южной Осетии и Крыму.

Он заявил, что многие российские соотечественники оказались за границей не по своей воле.