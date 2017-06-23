Министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил любителей «георгиевской» ленты в Украине российскими соотечественниками и намерен отстаивать их права.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на заседании правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом.

«Мы полностью солидарны с нашими соотечественниками за рубежом, будем всячески отстаивать их права, особенно в ситуациях, когда простое ношение «георгиевской» ленточки 22 июня в некоторых странах объявлено уголовным преступлением», - сказал Лавров.

Как сообщал УНИАН, 12 июня президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете изготовления и пропаганды «георгиевской» ленты.

16 мая Верховная Рада приняла закон «О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях о запрете производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты».

Кодекс дополнен новой статьей 173, предусматривающей наложение штрафа в размере от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией «георгиевской» (гвардейской) ленты или предметов, содержащих ее изображение, за публичное использование, демонстрацию или ношение ленты или ее изображение.

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За те же повторные действия предусмотрено наложение штрафа в размере от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение.

21 мая Порошенко заявил, что сразу после получения из парламента подпишет этот закон. «Закон о запрете «георгиевских» ленточек я тоже подпишу как только он поступит ко мне из Верховной Рады. Почему? Потому что это не символика Второй мировой, эта символика - символ агрессии против Украины 2014-2017 годов. Потому что увешанные этими лентами боевики убивают наших воинов каждый день и ночь, и прямо сейчас, пока мы здесь, они целятся в украинских воинов», - подчеркнул он.

26 мая закон подписал председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Документ вступил в силу с 15 июня.