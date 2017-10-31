"Надо остановить Путина": Парубий призвал Евронест усилить санкции против России

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал Парламентскую ассамблею Евронест усилить санкции против России. Об этом он сказал в ходе встречи с членами Бюро Парламентской ассамблеи Евронест, передает пресс-служба ВР.

«Должно быть особенно важным понимание солидарности в ответ на вызовы. Надо остановить Путина - это будет залогом, гарантией безопасности и благополучия. А любое заигрывание с агрессором будет рассматриваться им как поощрение к новой агрессии. Поэтому должны быть ужесточены санкции, и самое главное – солидарность и совместная позиция», - заявил спикер парламента.

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В свою очередь сопредседатель Парламентской ассамблеи Мариан Лупу заверил в полной поддержке Украины со стороны каждой страны, входящей в эту организацию.

Как сообщал УНИАН ранее, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что для Украины очень важна позиция США относительно продолжения и усиления санкций против России. Об этом председатель парламента сказал на встрече со специальным представителем США в делах Украины Куртом Волкером. Участники встречи обсудили ряд вопросов по ситуации на востоке Украины, возможность и аспекты применения сил миротворческого контингента ООН и осуществление мероприятий миротворческой миссии, вопросы законодательного обеспечения реформ в Украине.