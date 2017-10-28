Парубий на встрече с Волкером: для Украины очень важна позиция США по продлению и ужесточению санкций против РФ

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что для Украины очень важна позиция США по продлению и ужесточению санкций против России.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Аппарата Верховной Рады, об этом председатель парламента сказал 27 октября на встрече со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером.

Участники встречи обсудили ряд вопросов относительно ситуации на востоке Украины, возможность и аспекты применения сил миротворческого контингента ООН и осуществления мероприятий миротворческой миссии, вопросы законодательного обеспечения реформ в Украине.

Парубий отметил, что в последний период российская агрессия на востоке страны усиливается. Он сообщил, что за последние два месяца погибли 10 украинцев и более 70 военнослужащих получили ранения, с начала года - 162 погибших.

«Россия продолжает наращивать милитарный потенциал на границе с Украиной и продолжает строить военную базу в Богучарах Воронежской обл., в Валуйках Белгородской обл., - добавил он. - У нас есть все основания говорить, что Путин продолжает проводить агрессивную политику и не планирует менять свою позицию», - сказал Парубий.

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Председатель Верховной Рады заявил, что для Украины очень важна позиция США по продлению и ужесточению санкций против Российской Федерации, положительно отметив, что пакет санкций коснулся и энергетического сектора.

Парубий подчеркнул, что Украина и страны Центральной и Восточной Европы выступают категорически против строительства газопровода «Северный поток-2».

«Наша позиция полностью солидарна - мы готовим письмо Европарламенту и США, в котором требуем прекратить участие в строительстве и остановить «Северный поток-2», - сказал он.

Председатель Верховной Рады напомнил о важности для Украины получить летальное оборонительное вооружение.

Также Парубий поблагодарил Волкера за «очень важный вклад в поддержку суверенитета Украины и ее территориальной целостности».

«Для нас очень важно трансатлантическое единство и поддержка Украины по обе стороны океана. Для нас очень важна Ваша личная позиция, и тот факт, что вы побывали на востоке Украины и воочию увидели последствия российской агрессии», - подчеркнул он.

В свою очередь Волкер подчеркнул, что рад сотрудничать в вопросах восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Спецпредставитель Госдепартамента отметил, что в Украине происходит "не межэтнический или внутренний конфликт, а имеет место российское вторжение и оккупация», и необходимо искать пути решения этого конфликта - «важно, чтобы Россия признала, что ее усилия понесли большие потери и поражения».

По его словам, Украина более унифицирована сейчас, чем когда-либо за время независимости, более ориентирована на Запад и на успех, и это в какой-то мере является следствием нападения России.

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Волкер заявил, что Россия начинает понимать, что «нападение на Украину имеет обратные последствия, что цена, которую они платят за агрессию, не будет меняться: санкции не отменят, международная поддержка не изменится, репутация не улучшится, российско-американские и российско-европейские отношения несут потери от этой ситуации, финансовые расходы также не уменьшатся».

Положительно отмечая работу Верховной Рады по принятию многих реформаторских законопроектов, спецпредставитель подчеркнул, что «остается много работы, но уже сделаны хорошие шаги».

Волкер также отметил принятие закона «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который, по его убеждению, будет применяться, когда Россия вернет территорию.

Кроме того, Волкер, отмечая важные изменения в различных отраслях экономики, подчеркнул, что необходимо усиливать эти процессы: улучшать бизнес-климат, привлекать внешние инвестиции, привлекать иностранный капитал, создавать новые рабочие места и бороться с коррупцией.

По мнению Волкера, осуществление контроля безопасности на границе с Россией и на линии столкновения, отвод тяжелого вооружения в хранилища и соблюдение режима тишины стало бы шагом вперед. В то же время он пожелал делать Украину сильной и стабильной.