Куницына исключили из Единого центра
17:23, 15 мая 2009Политика
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За грубое нарушение устава
Сегодня Президиум "Единого центра" исключил из рядов партии председателя Крымской республиканской организации ЕЦ Сергея КУНИЦЫНА. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Единого центра".
По информации пресс-службы, такое решение "стало следствием рассмотренного на заседании Президиума информации Центральной контрольно-ревизионной комиссии о грубых нарушениях С.КУНИЦЫНЫМ положений устава "Единого центра".
В решении отмечено, что действия С.КУНИЦЫНА "наносят вред авторитету партии и противоречат уставным нормам и программным принципам "Единого центра".
Других подробностей пресс-служба ЕЦ не приводит.
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