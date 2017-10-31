Главное государство-террорист в мире - это Россия: цитаты Амины Окуевой, которую убили под Киевом

30 октября возле Глевахи Киевской области неизвестные расстреляли Амину Окуеву. СМИ напомнили ее цитаты из фильма "Амина. О жизни и о войне".

Главный враг:

"В декабре на Майдане я хотела предупредить людей о России. Янукович - это кукла, которую дергают за веревочки. За всем за этим стоит Путин. Я хотела объяснить людям, кто является главным врагом, первоисточником этой проблемы, против которой мы вышли на Майдан".

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О войне в Украине:

"Война, которая сейчас идет, имеет много шансов на распространение. Главное государство-террорист в мире — это Россия. Это война против российских оккупантов, российских террористов, и в этом смысле это антитеррористическая операция. Это очень хорошо вооруженные террористы. Конечно, правильнее ввести военное положение".

Об угрозах:

"В Одессе есть такое выражение: «Не дождетесь». Российские блогеры называют меня «чеченской террористкой». Практически каждый день в Фейсбуке и Твиттере я получаю угрозы от чеченцев, живущих в России и преданных авторитарному лидеру Чечни Рамзану Кадырову. Но меня это не пугает. У нас постоянно появляется информация о том, что и со стороны российских спецслужб, и со стороны кадировских формирований есть заказ убить нас. Поэтому, конечно, мы всегда настороже, не расслабляемся, всегда стараемся друг друга прикрывать и всегда вооружены".

Практически ежедневно [...] я получаю угрозы от чеченцев, живущих в России и преданные авторитарному лидеру Чечни Рамзану Кадырову. Но меня это не пугает

Про Степана Бандеру:

"Я очень уважаю Степана Бандеру как историческую личность. И даже, когда было телефонное голосование, мы всей семьей проголосовали за него. Он тогда в этом опросе занял второе место".

О ношении хиджаба в России:

"Я мусульманка. Когда я жила на Кавказе, в России, в Москве — там очень сильно «прессовали» на властном уровне — постоянные проверки, задержания. В Чечне носить хиджаб, мусульманский платок, было опасно — это угрожало жизни. Там это считалось подвигом. Издеваются, срывают одежду. Здесь в Украине я такого не чувствую — с этим порядок".

О «кадыровцах»:

"Кадыровцы — это национал-предатели. Нет худшей формы измены чем национальная измена и содействие оккупантам. Это люди, которые пошли на служение многовековым убийцам, палачам своего народа, которых за миску похлебки, подачку заставляют уничтожать свой народ, унижать его".

Про «железный занавес» в Чечне:

"Там [в Чечне] полностью железный занавес. Журналисты туда попадают только под охраной и четким руководством «кадыровцев». Они идут только туда, куда их направляют, снимают только то, что им разрешают снимать. Они понимают, что, если возьмут интервью на улице так, как они хотели бы, — им грозит смерть".

Как сообщал УНИАН, вечером 30 октября под Киевом был убит чеченский доброволец Амина Окуева. Автомобиль, в котором она была вместе с мужем Адамом Осмаевым, был расстрелян на железнодорожном переезде. Сам Осмаев получил ранение в ногу, его жизни ничего не угрожает. Полицией был введен план "Сирена".