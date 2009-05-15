Суд амнистировал убийцу регионала Кушнарева
Дело об убийстве можно закрывать?
Харьковский апелляционный суд удовлетворил обращение Дмитрия Завального, обвиняемого по делу об убийстве лидера Партии регионов Евгения Кушнарева, об амнистии.
Как сообщил корреспондент «МедиаПорта» с заседания суда, судья апелляционного суда Юрий Шевченко решил: Завального амнистировать. Следовательно и дело об убийстве может быть закрыто.
Семья Евгения Кушнарева – потерпевшей стороны – выступала против амнистии – она считает такую позицию нелогичной, к тому, если дело будет закрыто, по мнению семьи, правды о смерти Кушнарева уже никто никогда не узнает.
Дмитрия Завального обвиняли по двум статья: убийство по неосторожности и незаконное ношение оружия. Закон позволяет освобождать от наказания за такие преступления. Кроме того, в пользу Завального было еще одно обстоятельство – у него есть несовершеннолетняя дочь.