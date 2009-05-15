Суд амнистировал убийцу регионала Кушнарева

Харьковский апелляционный суд удовлетворил обращение Дмитрия Завального, обвиняемого по делу об убийстве лидера Партии регионов Евгения Кушнарева, об амнистии.

Как сообщил корреспондент «МедиаПорта» с заседания суда, судья апелляционного суда Юрий Шевченко решил: Завального амнистировать. Следовательно и дело об убийстве может быть закрыто.

Семья Евгения Кушнарева – потерпевшей стороны – выступала против амнистии – она считает такую позицию нелогичной, к тому, если дело будет закрыто, по мнению семьи, правды о смерти Кушнарева уже никто никогда не узнает.

Дмитрия Завального обвиняли по двум статья: убийство по неосторожности и незаконное ношение оружия. Закон позволяет освобождать от наказания за такие преступления. Кроме того, в пользу Завального было еще одно обстоятельство – у него есть несовершеннолетняя дочь.