Нашу Украину возглавят Ульянченко с Бессмертным?

Политолог Игорь ЖДАНОВ прогнозирует, что на завтрашнем заседании политсовета партии «Народный Союз Наша Украина» председателем Совета будет избран председатель Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО, а заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ станет председателем исполкома этой партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ЖДАНОВ сказал сегодня на пресс-конференции.

По словам эксперта, в ситуации, в которой находится партия «Наша Украина», есть два варианта развития событий.

Как считает И.ЖДАНОВ, если «Наша Украина», по-прежнему будет оставаться полностью пропрезидентской партией, то ее будущее будет сомнительным. В частности, по информации эксперта, на завтрашнем заседании председателем Совета партии планируется избрать В.УЛЬЯНЧЕНКО, после чего она предложит Р.БЕССМЕРТНОГО на должность председателя исполкома партии.

Второй вариант развития событий, по мнению И.ЖДАНОВА, это полное обновление партии «Наша Украина».

В таком случае, считает эксперт, партия может иметь шансы на определенную поддержку среди избирателей.

Ведь, по словам И.ЖДАНОВА, в обществе остается спрос на европейскую либеральную политическую силу.