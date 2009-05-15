В Корею с Луценко летала певица Руслана
11:11, 15 мая 2009Политика
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Женщина объявила обет молчания
На заседании фракции НУ-НС министр внутренних дел Юрий Луценко сообщил новость: оказывается, вместе с ним летала в Корею певица Руслана. Об этом пишет "Украинская правда".
По прибытии в Украину у Русланы был изъят дипломатический паспорт, который она получила как депутат Верховной Рады пятого созыва. Этот случай Луценко расценил как давление с требованием дать против него показания.
Сама Руслана уехала в Москву на "Евровидение" и объявила обет молчания.
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