В Корею с Луценко летала певица Руслана

На заседании фракции НУ-НС министр внутренних дел Юрий Луценко сообщил новость: оказывается, вместе с ним летала в Корею певица Руслана. Об этом пишет "Украинская правда".

По прибытии в Украину у Русланы был изъят дипломатический паспорт, который она получила как депутат Верховной Рады пятого созыва. Этот случай Луценко расценил как давление с требованием дать против него показания.

Сама Руслана уехала в Москву на "Евровидение" и объявила обет молчания.