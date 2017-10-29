Саакашвили заявил, что обжаловал указ о лишении его гражданства

Бывший президент Грузии, лидер партии «Движение новых сил», экс-председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что обжаловал в судебном порядке указ президента Украины Петра Порошенко о лишении его украинского гражданства.

Об этом Саакашвили сообщил со сцены возле Верховной Рады, где проходит вече.

«Я обжаловал в суде указ президента о лишении меня гражданства», - сказал он.

Саакашвили подчеркнул, что после восстановления гражданства он не будет претендовать на какие-либо должности.

«Я хочу гражданство (восстановить - УНИАН) не для того, чтобы баллотироваться на какие-то должности. Я вам это гарантирую. Мы найдем новых людей, которые смогут поднять это государство», - добавил Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, в конце июля президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку он предоставил недостоверные данные.

5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили. Он уточнил, что, по данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам. Суд в Грузии избрал Саакашвили меру пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.

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10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

3 октября генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что по возвращении нелегально Саакашвили на украинскую территорию правоохранители начали экстрадиционную проверку. 24 октября Луценко заявил, что Саакашвили можно депортировать, поскольку нет никаких обстоятельств, которые бы делали невозможным эти процессуальные действия.

25 октября Саакашвили сообщил, что получил из Администрации президента документы о лишении его украинского гражданства и планирует в ближайшее время обжаловать это решение в суде.