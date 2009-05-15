Луценко - о Януковиче: зеком был, зеком и умрет

На встрече с фракцией "Наша Украина – Народная самооборона" министр внутренних дел Юрий Луценко сообщил подробности скандала в аэропорту, о которых нигде раньше не говорилось. Об этом пишет "Украинская правда".

В частности, Луценко выразил опасение относительно последствий, которые повлечет предание огласке видеозаписи инцидента.

– Представьте мое состояние, если весь мир увидит, как немецкие полицейские бросили на пол украинского министра внутренних дел, а затем вчетвером в наручниках потянули его в комнату задержания.

По словам Луценко, кроме него и сына, полиция повалила на пол и надела наручники на "милицейского" консула Украины во Франкфурте Сергея Дятлова – что является нарушением его дипломатического иммунитета.

Луценко также объяснил непонятную ситуацию с извинениями, которые он якобы получил от немецкой полиции, – что потом опроверг ее спикер.

– Вы понимаете, разговор переводил консул во Франкфурте–на–Майне. Что именно сказал немец – я не знаю.

Министр также признался, что звонил по телефону Виктору Януковичу с требованием убрать милицейскую фуражку и бутылку водки с парламентской трибуны.

– Он пообещал, но ничего не сделал. Что поделаешь – зеком был, зеком и умрет, – резко бросил Луценко.