БЮТ призывает ПР прекратить «блиц-криг» против Тимошенко

Фракция БЮТ призывает народных депутатов от Партии регионов прекратить блокирование работы Верховной Рады Украины.

Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении фракции БЮТ, очередное блокирование Партией регионов Верховной Рады Украины – это «последняя и безнадежная попытка устроить «блиц-криг» против правительства Юлии ТИМОШЕНКО, против коалиции, против экономической стабильности, против благосостояния общества, против Украины».

«Вместо борьбы с кризисом Партия регионов устроила непрерывный конвейер бессодержательных ультиматумов, которые постоянно выдвигаются то правительству, то коалиции, то Верховной Раде. Угрозы вывести людей на улицы оказались пшиком и не имели никакой поддержки населения. Об антикризисной программе правительства, из-за которой Партия регионов угрожала заблокировать парламент и которую она обещала доработать и внести свои предложения, - уже забыла. Сейчас очередная, притянутая за уши причина, - блокирование парламента с требованием принять отставку министра внутренних дел, несмотря на то, что все фракции согласились первоочередно рассмотреть этот вопрос в парламенте в установленном порядке», - говорится в заявлении.

Во фракции БЮТ убеждены: «Это свидетельствует, что вся деятельность Партии регионов в законодательном органе государства сводится к деструктиву и постоянному поиску причин и способов саботировать эффективную деятельность правительства и нивелировать его борьбу с последствиями мирового финансового кризиса в Украине».

Фракция Блока Юлии Тимошенко призывает депутатов от Партии регионов «прекратить свою антигосударственную, неконституционную деятельность и в конце концов присоединиться к борьбе с кризисом на деле, а не языками на телешоу и развешиванием плакатов в сессионном зале Верховной Рады Украины».