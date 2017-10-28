Саакашвили заявил, что Луценко запустил подготовку документов о его экстрадиции в Грузию

Экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что генпрокурор Юрий Луценко начал подготовку документов для его экстрадиции в Грузию. Об этом Саакашвили написал в своем Facebook.

"В эти дни генпрокурор Луценко запустил процесс подготовки документов с целью моего ареста и экстрадиции в Грузию за действия периода моего президентства", - говорится в сообщении Саакашвили в соцсети.

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По словам Саакашвили, Луценко "реально был лучшим знатоком его дел во время президентства".

Как сообщал УНИАН ранее, экс-президент Грузии, лидер партии «Движение новых сил», экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили заявляет о намерении повторно обратиться к Государственной миграционной службы Украины с целью получения статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.