Попытка №2: Саакашвили хочет добиться в Украине статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите

Экс-президент Грузии, лидер партии «Движение новых сил», экс-председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили заявляет о намерении повторно обратиться в Государственную миграционную службу Украины с целью получения статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Саакашвили заявил сегодня возле здания ГМСУ в Киеве.

Читайте такжеСаакашвили получил из АП документы о лишении гражданства Украины«Я буду подавать еще раз. Пусть они мне скажут, какова процедура, чтобы подать на дополнительную защиту, это не спасение, это дополнительная защита. Я буду соблюдать детально те процедуры, которые будут мне предоставлять, чтобы они не говорили, что я чего-то там не понял», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 24 октября, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили можно депортировать, поскольку нет никаких обстоятельств, которые бы делали невозможным эти процессуальные действия.

*** В конце июля президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку он предоставил недостоверные данные, в частности, о его осудимости в Грузии, которые свидетельствуют о незаконности его пребывания в Украине.

5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили. Он уточнил, что, по данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам. Суд в Грузии избрал Саакашвили меру пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.

10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей и буквально «внесли» их на территорию Украины. Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.

16 сентября Луценко заявлял, что из-за инцидента на границе Саакашвили не будут арестовывать и экстрадировать из страны.

3 октября генпрокурор сообщил, что после возвращения нелегально Саакашвили на украинскую территорию правоохранители начали экстрадиционную проверку.

3 октября адвокат Саакашвили Маркин Галабала заявил, что 11 сентября Саакашвили обратился в ГМС с целью получения статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите, однако ведомство не предоставило ответ на обращение.