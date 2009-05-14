Янукович передумал «свергать» Тимошенко

Лидер Партии регионов, народный депутат Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что до очередных выборов Президента Украины не будут объявлены досрочные выборы в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

В связи с этим В.ЯНУКОВИЧ отметил, что сегодня в парламенте «снят вопрос инсинуаций наших оппонентов, что якобы Партия регионов пытается добиться проведения досрочных парламентских выборов и сейчас блокирует Верховную Раду».

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что «играть уже достаточно с этими выборами». «Мы хорошо понимаем, что до президентских выборов уже никакие выборы не будут проходить. Ну что играть на этой балалайке? Хватит», - сказал он.

В связи с этим лидер Партии регионов высказался за необходимость дать действующей власти как правительству, так и Президенту, возможность работать до следующих выборов.

«Я слышу в последнее время, что представителей всех политических сил, которые есть в составе правительства, удовлетворила бы ситуация, чтобы их сейчас освободить от ответственности, которой они фактически не несут», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Поэтому я против того, чтобы сейчас снять с них ответственность. Пусть они до конца работают и на выборах рассказывают, к чему привели страну за пять лет», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отметив, что действующей власти нужно не мешать, но помогать.