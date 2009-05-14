Ющенко дал Тимошенко месяц на план модернизации ГТС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету Министров Украины в месячный срок разработать и утвердить в установленном порядке меры по реализации общего заявления по результатам международной конференции в Брюсселе относительно модернизации газотранспортной системы Украины от 23 марта 2009 года.

Об этом сказано в Указе Президента Украины № 328/2009 от 14 мая 2009 года, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно указу, данные меры должны предусматривать определение порядка привлечения заказчиков, подрядных организаций и инвесторов к выполнению проектов по модернизации ГТС Украины; проведение предварительных консультаций и определение потенциальных партнеров, в том числе инвесторов, для реализации конкретных инвестиционных проектов по модернизации ГТС Украины; определение особенностей разработки и утверждения технических заданий и предварительных смет на реализацию инвестиционных проектов по модернизации ГТС Украины; подготовку и утверждение до конца 2009 года технико-экономических обоснований и уточненных смет на реализацию инвестиционных проектов по модернизации ГТС Украины; заключение договоров (контрактов) между заказчиками, инвесторами и исполнителями инвестиционных проектов.

Также, Президент поручил Кабинету Министров ежемесячно предоставлять информацию о ходе выполнения данных мер.

Вместе с тем, Президент обязал Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации процесса модернизации украинской газотранспортной системы.

Как сообщал УНИАН, 23 марта т.г. в Брюсселе украинское правительство, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк подписали Совместную декларацию о модернизации ГТС Украины. Кабинет Министров Украины поручил Минтопэнерго и НАК «Нафтогаз Украины» до конца 2009 года утвердить технико-экономические обоснования и уточненные сметы для реализации инвестиционных проектов по модернизации ГТС Украины.