Данилюк не подал документы, подтверждающие его доходы, и позорит должность министра - Южанина

Об этом сегодня сообщила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

«Возобновлена налоговая проверка касательно декларации и полноты уплаты налогов министром Данилюком. Перед этим он пытался подать информацию, якобы уголовное производство закрыто ввиду отсутствия вопросов и замечаний к уплате налогов с его стороны. Он соврал тогда всем средствам массовой информации. Потому что налоговая проверка была приостановлена согласно действующим нормам Налогового кодекса по его обращению на 60 дней. Сейчас проверка возобновлена. Насколько я понимаю, министр не подал документы, подтверждающие его доходы… Он пошел по пути неподчинения закону Украины и не предоставляет документы», - заявила Южанина.

По словам главы комитета, вторая причина нападок Александра Данилюка на киевское управление ГФС – шантаж, связанный с принятием законопроекта о службе финансовых расследований.

«На брифинге он сказал, что если парламентом будет принят не его законопроект о службе финансовых расследований, то он его выполнять не будет. Мне кажется, уже этих двух моментов достаточно для того, чтобы завтра же отстранить его от занимаемой должности как человека, который вообще не умеет владеть собой. Он говорит такие вещи, которые недопустимо говорить госслужащему, тем более - министру финансов. Брифинг Данилюка был посвящен двум вопросам, и оба каким-то образом касаются меня. Это недостойный поступок, который можно расценить как попытку упредить события, которые могут произойти относительно его собственных действий и работы на посту министра. Таким образом он строит себе защиту, чтобы потом заявить, что это «ответка» за его позицию. Но он не имеет права защищаться такими методами, как он это делает. Это позорит должность министра. Он ее нивелировал и помножил на ноль», - подчеркнула глава комитета.

Как отметила Нина Южанина, заявления министра по поводу объемов фиктивного НДС абсолютно не отвечают действительности.

«Уж кто приложил максимум усилий для того, чтобы бороться с хищениями НДС, так это Главное управление ГФС в Киеве. Людмила Демченко (глава ГУ ГФС Киева) и ее сотрудники более полутора лет работали практически круглосуточно. И я, и Людмила Дмитриевна понимали, что если будут хищения НДС в Киеве, то это будет не только ее недостатком, но и моим. Старались всеми силами, чтобы не было тех миллиардов, которые в Киеве исторически разворовывались. Благодаря этому сумма фиктивного НДС, которая регистрировалась в Киеве за месяц, снизилась до 20 миллионов», - рассказала нардеп.

Южанина утверждает, что с 1 июля 2017 года, то есть с момента начала работы автоматической системы блокировки рисковых налоговых накладных, ответственность за «просачивание» фиктивного НДС полностью лежит на министре финансов и его команде.

«ГФС физически не может перенастраивать систему с тем, чтобы фиктивный НДС не просачивался. Потому что критерии устанавливаются Минфином. За 3-4 недели, которые проходят от одного пересмотра критериев до другого, схемщики успевают настроить свои системы. Поэтому наш законопроект №7115 и был написан, чтобы дать право ГФС быстро реагировать на схемный кредит. Но Данилюк упирается и не хочет ни в коем случае передавать хоть какие-то функции ГФС», - говорит глава комитета.

Нина Южанина также рассчитывает, что руководство ГФС займет принципиальную позицию и не позволит отстранить от работы руководителей киевского ГУ ГФС.

Напомним, вчера министр финансов Александр Данилюк поручил исполняющему обязанности главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану отстранить от выполнения обязанностей руководство Киевского управления ГФС на время проведения расследования об увеличения в системе фиктивного НДС.