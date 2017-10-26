Стало известно, во сколько самолет с Умеровым и Чийгозом прилетит в Киев

Самолет с заместителями председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом прибудет в Киев завтра в 13.50. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. министра информационной политики Эмине Джеппар (Джапарова).

Читайте такжеПрибытие Умерова и Чийгоза в Киев перенесено"Пресс-конференция освобожденных заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза состоится завтра - 27 октября в 14.00 в аэропорту "Борисполь" в пресс-холле терминала «D» (нережимная зона)", - говорится в заметке.

Самолет прибудет в 13.50.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября так называемый «Верховный суд Крыма» приговорил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Чийгоза к 8 годам заключения в колонии. Оккупационные власти обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков на территории аннексированного Крыма.

27 сентября так называемый «Симферопольский районный суд» признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.

25 октября председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров сообщил, что Умерова и Чийгоза выдали Турции, и они приедут в Украину.

Чубаров также заявил, что в процессе освобождения Умерова и Чийгоза были задействованы президент Украины, лидеры других стран, Меджлис и адвокаты.

Самолет с Умеровым и Чийгозом должен был прибыть в аэропорт «Борисполь» сегодня вечером, но позже их прибытие перенесли на завтра.