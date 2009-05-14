Регионалы говорят, что Тимошенко тест не прошла

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не прошла тест «на испытание как государственный человек».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ, комментируя вчерашнее заявление Ю.ТИМОШЕНКО по поводу инцидента в аэропорту в Германии при участии министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

По его словам, это заявление свидетельствует о том, что Ю.ТИМОШЕНКО «поставила личные интересы превыше государственных и не обратила внимание на то, что данный министр опорочил Украину на весь мир».

На вопрос, переданы ли в парламент документы, которые касаются инцидента с Ю.ЛУЦЕНКО, А.ЕФРЕМОВ ответил, что «часть документов уже пришла». По его словам, есть письменное объяснение от посла Украины в Германии, где «подтверждается сам факт инцидента, который произошел, так сказать, в определенном состоянии».

Депутат также заметил, что есть информация о том, что прокуратура ФРГ «выслала в наш адрес соответствующие документы, и в ближайшее время мы ждем, что они попадут к нам».

А.ЕФРЕМОВ, ссылаясь на свою информацию, сказал, что немецкая сторона не извинялась перед Ю.ЛУЦЕНКО и даже ее представители заявили о том, что «не видели более неадекватных действий со стороны пассажиров за все время работы их таможенной службы и полицейских в аэропорту».

В то же время, представитель фракции БЮТ Сергей МИЩЕНКО выразил уверенность в том, что «не все документы немецкая сторона предоставит, потому что там продолжается следствие, и они определяются, передавать в суд это дело или не передавать». По его словам, если говорить о видеозаписи, которая проводится в аэропортах, то «не один день» нужен для ее фонетической экспертизы.

Как сообщал УНИАН, 13 мая премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что считает сомнительной информацию об инциденте с участием Ю.ЛУЦЕНКО в аэропорту во Франкфурте-на-Майне.

Также премьер-министр назвала аморальным поведение фракции Партии регионов в парламенте вокруг инцидента с Ю.ЛУЦЕНКО.

«Я думаю, что нельзя было опаздывать на самолет, нельзя было силой прорываться в этот самолет. Я не хочу защищать поведение министра, но в тоже время, я считаю, что каждый отец должен был защитить своего ребенка, особенно если он находится в таком тяжелом состоянии болезни. И то, что сегодня из этого устроили шоу на ровном месте, мне кажется, это аморально вокруг онкобольного ребенка поднимать такую волну политического пиара», - пояснила она.