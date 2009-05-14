Регионалы разблокировали ВР для объявления

Утреннее заседание Верховной Рады открыто. Трибуна и президиум разблокированы.

Как передает корреспондент УНИАН, в 10.21 в сессионный зал через двери президиума зашли лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО и его первый заместитель Андрей КОЖЕМЯКИН, а за ними первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ и заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО.

А.ЛАВРИНОВИЧ и Н.ТОМЕНКО заняли места в президиуме, а в это время несколько народных депутатов из фракции Партии регионов, которые размещались в правительственной ложе, вышли в зал.

Утреннее заседание было открыто.

Первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ сообщил, что представители фракций достигли договоренности о продолжении консультаций с целью решения вопроса относительно возможной отставки министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Он отметил, что политикам нужно обсудить ситуацию, которая возникла после написания Ю.ЛУЦЕНКО заявления об отставке, поскольку необходимо определиться, «каким образом оно должно быть рассмотрено».

«Были разные мысли и предложения», - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.

Сегодняшнее заседание ВР не было закрыто, был объявлен перерыв до 10.00 пятницы.

Как сообщал УНИАН, фракция Партии регионов 12-13 мая блокировала работу парламента с требованием отставки Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел Украины.