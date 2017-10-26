Покушение на "радикала" Мосийчука: взрывчатка была напичкана металлическими шариками (фото)

Для того, чтобы увеличить площадь поражения, взрывчатка, которую использовали при покушении на нардепа Игоря Мосийчука, была напичкана металлическими шариками. Об этом сообщает Эспрессо.TV.

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Сразу после взрыва на месте событий было найдено десятки таких металлических шариков. По словам журналистов, они разбили помещение, разбив все окна. На месте взрыва в жилом доме окна разбиты до пятого этажа.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября возле редакции телеканала Espreso.tv на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали пятеро человек, среди них Мосийчук, и еще двое погибли, среди них охранник депутата. Также среди пострадавших - политолог Виталий Бала.

Взрыв квалифицировали как теракт. Расследованием занимается Главное управление СБУ в Киеве и области. Установлено, что неизвестные взорвали мопед вблизи места передвижения Мосийчука.