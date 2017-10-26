Нардеп рассказал о погибшем охраннике Мосийчука

Погибшего в результате взрыва возле офиса телеканала "Эспрессо" звали Руслан Кушнир, он был помощником и телохранителем Игоря Мосийчука. Об этом в эфире Громадського радіо сообщил нардеп Дмитрий Линько.

Одновременно, он являлся сотрудником Полка полиции особого назначения № 1 ГУНП в г. Киеве, о чем свидетельствует его декларация.

Ранее Артем Шевченко подтвердил, что охранник Мосийчука был штатным работником Нацполиции и на законных основаниях находился с Игорем Мосийчуком.

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"Я знаю, что он недавно начал работать с Игорем. Около месяца был рядом. Он был когда-то сотрудником "Беркута", насколько я знаю. Он был молодым и энергичным, занимался спортом. 30 лет", — рассказал Линько.

"Руслан Кушнир — это помощник, это человек, который находился рядом, это охрана, и это человек, который помогал во многих вопросах. Руслан пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти Игоря", — добавил он.

Он отметил, что сейчас Игорь Мосийчук после операции находится в реанимации. Угрозы его жизни нет.

Ранее помощница Игоря Мосийчука Анна Сеник и спикер МВД Артем Шевченко отказались назвать фамилию охранника Мосийчука. Однако Артем Шевченко акцентировал внимание на том, что это именно охранник. Информацию о том, что погибший был помощником нардепа Мосийчука, он подтвердить отказался.

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Позже сам Мосийчук заявил, что после проведенной ночью операции его состояние стабилизировалось. По словам наррдепа, он провел на операционном столе четыре часа, медики извлекли из его тела большое количество осколков.