Луценко окончательно заврался: Саакашвили заявил, что не получал ответа о законности пребывания в Украине

Экс-президент Грузии, председатель партии «Движение новых сил» Михеил Саакашвили заявляет, что Государственная миграционная служба не предоставила никаких документов, свидетельствующих о незаконности его пребывания в Украине.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Генеральный прокурор Луценко окончательно заврался! Только что в эфире он заявил, что Миграционная служба отказала мне в праве находиться в стране и меня можно депортировать! Ирония ситуации в том, что Миграционная служба мне не то что не отказывала, они до сих пор не ответили на мой запрос, и вообще не предоставили никаких документов, которые оспаривали бы мое право находиться в Украине», - написал он.

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Саакашвили отметил, что несколько недель назад его адвокаты подали иск в суд о бездействии Государственной миграционной службы Украины и полном игнорировании его запросов.

«В этот четверг, 26 октября, во Львовском окружном административном суде состоится слушание по этому делу», - написал он.

По словам Саакашвили, в ст. 16, ст. 27 и части 4 статьи 17 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" четко описано, который сейчас он имеет статус.

«Там черным по белому написано, что сейчас мой статус в Украине полностью легальный - я лицо, имеющее постоянное место жительства на территории Украины, пользуюсь всеми правами гражданина и депортировать с территории Украины меня нельзя», - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня генпрокурор ЮрийЛуценко заявил, что Саакашвили можно депортировать, поскольку нет никаких обстоятельств, которые бы делали невозможными эти процессуальные действия.

Справка УНИАН. В конце июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку он предоставил недостоверные данные, в частности о его судимости в Грузии.

5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили. Он уточнил, что, по данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам. Суд в Грузии избрал Саакашвили меру пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.

10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально «внесли» их на территорию Украины. Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.

16 сентября Луценко заявил, что из-за инцидента на границе Саакашвили не будут арестовывать и экстрадировать из страны.

3 октября Луценко сообщил, что после нелегального возвращения Саакашвили на украинскую территорию правоохранители начали экстрадиционную проверку.

3 октября один из адвокатов Саакашвили Маркиян Галабала заявил, что 11 сентября Саакашвили обратился к ГМС с целью получения статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите, однако ведомство не предоставило ответа на обращение.