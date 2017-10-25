Саакашвили получил из АП документы о лишении гражданства Украины

Лидер партии «Движение новых сил», экс-председатель Одесской облгосадминистрации, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявляет, что получил из Администрации президента документы о лишении его украинского гражданства и планирует в ближайшее время обжаловать это решение в суде.

Читайте также"Вот так он снова соврал": блогер заявил, что Саакашвили не ночевал в палатке под Радой (видео)Как передает корреспондент УНИАН, об этом Саакашвили заявил сегодня возле здания Государственной миграционной службы Украины в Киеве.

«Я иду в суд сегодня или завтра, потому что наконец-то мы получили документы от Администрации президента о гражданстве, и мы будем обжаловать лишение меня гражданства. Я буду идти по всем юридическим процедурам», - заверил политик.

Как сообщал УНИАН, вчера, 24 октября, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Саакашвили можно депортировать, поскольку нет никаких обстоятельств, которые бы делали невозможным эти процессуальные действия. В свою очередь Саакашвили сказал, что Государственная миграционная служба не предоставила никаких документов, которые бы свидетельствовали о незаконности его пребывания в Украине.

***В конце июля президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку он предоставил недостоверные данные, в частности, о его судимости в Грузии.

5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили. Он уточнил, что, по данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам. Суд в Грузии избрал Саакашвили меру пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.

10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые сопровождали его, и буквально «внесли» их на территорию Украины. Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.

16 сентября Луценко заявлял, что из-за инцидента на границе Саакашвили не будут арестовывать и экстрадировать из страны.

3 октября генпрокурор сообщил, что по возвращении нелегально Саакашвили на украинскую территорию правоохранители начали экстрадиционную проверку.

3 октября адвокат Саакашвили Маркин Галабала заявил, что 11 сентября Саакашвили обратился к ГМС с целью получения статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите, однако ведомство не дало ответа на обращение.