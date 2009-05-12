Ющенко попытается помешать союзу Тимошенко и Януковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что будет мешать планам создать коалицию Блока Юлии Тимошенко и Партии Регионов.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «1+1».

В.ЮЩЕНКО отметил, что вопрос формирования коалиции является исключительной компетенцией парламента. В то же время он считает, что в данном случае идет речь не о том кто с кем, а о том, ради чего создается такое объединение. При этом глава государства раскритиковал намерения объединиться ради раздела влияния в стране на ближайшие несколько лет между двумя политическими силами.

Также В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что любая коалиция должна формироваться исключительно в соответствии с требованиями Конституции Украины. Тогда как, по мнению Президента, коалиция БЮТ и Партии Регионов может быть сформирована исключительно антиконституционным путем. «Это когда Юлия ТИМОШЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ договариваются о проведении выборов Президента в парламенте. Это неконституционный шаг. Это нарушение прав и свобод», – считает В.ЮЩЕНКО.

На вопрос введет ли он прямое президентское правление, если такой сценарий будет реализован, глава государства ответил: «Я буду поступать адекватно угрозе». В то же время, он отказался конкретизировать свои возможные действия, чтобы это не повлекло ненужных или соответствующих действительности комментариев. «Но если такое покушение на Конституцию будет твориться, мы будем в ответ на это иметь абсолютно адекватные шаги. И поверьте, что я хотел бы предостеречь инициаторов, если они появятся за эту неделю: заговора против Конституции не будет. Мы все сделаем для того, чтобы Конституция сегодня оставалась, в сущности, единственным регулятором, чтобы сберечь стабильность и нормальную работу конституционных институтов», – сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время Президент подтвердил свою готовность сесть за стол переговоров с лидерами БЮТ и Партии Регионов. «Очевидно, это моя обязанность», - сказал он, прибавив, что открыт для беседы и с В.ЯНУКОВИЧЕМ, и с Ю.ТИМОШЕНКО. При этом глава государства подчеркнул, что он – против антиконституционных действий, но за общие антикризисные шаги политических сил.