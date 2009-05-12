Регионалы до сих пор держат в осаде Верховную Раду
16:22, 12 мая 2009Политика
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Вечернее заседание не открыли
Вечернее заседание Верховной Рады Украины не открыто.
Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты Украины от Партии регионов продолжают блокировать трибуну и президиум Верховной Рады.
Как известно, в 15.00 начался Согласительный совет. Но о достижении договоренностей в настоящее время неизвестно. Вечернее заседание должно было открыться в 16.00.
В сессионном зале присутствуют представители всех фракций.
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