Регионалы до сих пор держат в осаде Верховную Раду

Вечернее заседание Верховной Рады Украины не открыто.

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты Украины от Партии регионов продолжают блокировать трибуну и президиум Верховной Рады.

Как известно, в 15.00 начался Согласительный совет. Но о достижении договоренностей в настоящее время неизвестно. Вечернее заседание должно было открыться в 16.00.

В сессионном зале присутствуют представители всех фракций.