Регионалы увидели, что на «легкомысленную» Тимошенко упала тень

Партия регионов требует от премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО дать публичную оценку действиям министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО во время инцидента с немецкой полицией в аэропорту Франкфурта-на-Майне 4 мая.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Партии регионов.

“Общество удивлено молчанкой главы правительства Ю.ТИМОШЕНКО, которая до сих пор не дала оценки действиям министра внутренних дел, который пьяным учинил дебош в Германии и опозорил Украинское государство”, - говорится в документе.

В Партии регионов также удивлены тем, что “Ю.ТИМОШЕНКО промолчала в ответ на заявление фракции БЮТ в парламенте о том, что “тимошенковцы” не будут голосовать за отставку ЛУЦЕНКО”.

Кроме того, “регионалы” возмущены непривлечением к ответственности заместителя министра внутренних дел Василия МАРМАЗОВА, “который сознательно дезинформировал общественность, обнародовав информацию о том, что министр ЛУЦЕНКО был трезв в немецком аэропорту”.

“Покрывательство должностных преступлений, попытки отмыть грязные репутации своих подчиненных бросают тень на самого премьер-министра”, - говорится в заявлении.

В связи с этим, Партия регионов обратилась в Генеральную прокуратуру с предложением “привлечь к уголовной ответственности должностных лиц Украины, которые дезинформировали общественность и пытались скрыть факт скандала в немецком аэропорту”.

”Попытка замолчать немецкий скандал ЛУЦЕНКО со стороны ТИМОШЕНКО может свидетельствовать о ее очень легкомысленном отношении к моральным принципам и принципам, дорогим украинцам”, - считают в Партии регионов.

В заявлении также сказано, что “Ю.ТИМОШЕНКО своим утаиванием собственной оценки действий министра ЛУЦЕНКО заставляет задуматься над тем, что она готова к любым компромиссам с собственной совестью, когда речь идет о том, чтобы удержаться при власти (без голосов луценковской “Самообороны” ТИМОШЕНКО не будет иметь поддержки в парламенте)”.

”Все это еще раз свидетельствует о цинизме майданной команды, ее беспринципности и аморальности, что отражается практически на всех сферах жизни страны”, - убеждены в Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, 5 мая зарубежные СМИ сообщили, что Ю.ЛУЦЕНКО 4 мая провел полдня в полицейском участке аэропорта Франкфурта-на-Майне. По данным издания, министра в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали после скандала с полицейскими.

Сегодня, 12 мая, Ю.ЛУЦЕНКО подал в отставку с должности министра внутренних дел Украины и попросил парламент рассмотреть этот вопрос в его отсутствие. По словам министра, он подает в отставку с целью предотвратить дестабилизацию в МВД.