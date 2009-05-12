В СБУ говорят, что Дурдинец от ареста не прячется, он просто на больничном

В Службе безопасности Украины считают неадекватным решение Печерского районного суда Киева, который дал разрешение на арест заместителя председателя СБУ Тиберия ДУРДИНЦА в связи с неисполнением судебного решения о признании незаконным его назначение на эту должность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО, отвечая на вопрос журналистов в Киеве.

«Мы считаем, что такие судебные решения как арест, задержание, розыск, являются неадекватными… На сегодняшний день нет никаких оснований применять неоправданные процессуальные действия – ни арест, ни отстранение, - поскольку СБУ всячески способствует сотрудникам Генеральной прокуратуры в расследовании этого дела», - сказала М.ОСТАПЕНКО.

При этом она отметила, что в данное время Т.ДУРДИНЕЦ находится на больничном и от следствия не уклоняется.

Вместе с тем руководитель пресс-центра СБУ проинформировала, что сегодня сотрудники Генпрокуратуры в рамках расследования дела проводили выемку документов. При этом она не уточнила, каких именно документов, ссылаясь на то, что это является компетенцией следствия, а СБУ может ему лишь способствовать.

Также М.ОСТАПЕНКО напомнила, что Т.ДУРДИНЕЦ подал апелляцию на решение Печерского суда, которая еще не рассматривалась.

В то же время М.ОСТАПЕНКО напомнила, что на прошлой неделе Святошинский районный суд столицы отменил постановление о возбуждении уголовных дел, которые касаются якобы прослушивания сотрудников Генпрокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября 2008 года Окружной административный суд города Киева вынес постановление, согласно которому признал незаконным и отменил указ Президента Украины о назначении Т.ДУРДИНЦА заместителем председателя СБУ, – начальником Главного управления по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью (от 19.10.2007 года №985). Комитет Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией обжаловал указ, поскольку перед назначением кандидатура Т.ДУРДИНЦА не была согласована с членами комитета.

В свою очередь Секретариат Президента Украины подавал апелляцию на это решение суда.

Пресс-служба гражданского движения «Народная самооборона» со ссылкой на информацию народного депутата, представителя интересов в суде Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадия МОСКАЛЯ 22 января 2009 года проинформировала, что Киевский апелляционный административный суд подтвердил незаконность назначения Т.ДУРДИНЦА заместителем председателя СБУ.