Литвин не может связаться с Тимошенко, потому что ее нет на месте

12:56, 12 мая 2009
Политика
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Спикер хочет поговорить о Луценко

Председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ пока не удалось обсудить с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО вопрос возможной отставки министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сам В.ЛИТВИН сообщил сегодня журналистам.

Он пояснил, что позвонил по телефону премьер-министру, но Ю.ТИМОШЕНКО не было на месте.

В то же время, заметил председатель парламента, позицию Кабинета министров нужно услышать, поскольку Ю.ЛУЦЕНКО является членом правительства.

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