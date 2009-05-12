Литвин не может связаться с Тимошенко, потому что ее нет на месте

Председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ пока не удалось обсудить с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО вопрос возможной отставки министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сам В.ЛИТВИН сообщил сегодня журналистам.

Он пояснил, что позвонил по телефону премьер-министру, но Ю.ТИМОШЕНКО не было на месте.

В то же время, заметил председатель парламента, позицию Кабинета министров нужно услышать, поскольку Ю.ЛУЦЕНКО является членом правительства.